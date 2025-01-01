В Перми на ул. Соликамской загорелся жилой дом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ул. Соликамской утром 28 сентября произошел пожар. К месту происшествия направили четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как выяснилось, загорелся двухквартирный жилой дом. Ликвидировать пожар удалось через час. Предварительно, площадь пожара 72 кв. м. Пострадавших нет.

Также в этот день произошло горение садового дома на ул. Грибоедова. К месту происшествия выехали две единицы техники и 11 огнеборцев. Обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается.

