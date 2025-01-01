На СВО погиб командир боевой машины из Прикамья Фёдор Пинаев Его похоронят на родине 29 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В зоне спецоперации погиб младший сержант Вооружённых сил РФ, командир отделения — командир боевой машины Фёдор Пинаев. Он был убит ещё 6 апреля прошлого года, сообщили в администрации Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

По данным местных властей, во время гибели он «проявил невероятное мужество».

Фёдор Пинаев родился в Верещагино 22 июня 1990 года. Окончил школу № 2, а затем служил по призыву в Вооружённых силах РФ. После армии Фёдор работал на ООО «ВЕМОЛ».

Администрация выразила соболезнования маме солдата, сестре, брату и всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 29 сентября в 11:00 в Музейно-культурном центре Верещагино (ул. Ленина, 20). В 11:30 пройдёт траурный митинг.

