На СВО погиб командир боевой машины из Прикамья Фёдор Пинаев
Его похоронят на родине 29 сентября
В зоне спецоперации погиб младший сержант Вооружённых сил РФ, командир отделения — командир боевой машины Фёдор Пинаев. Он был убит ещё 6 апреля прошлого года, сообщили в администрации Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.
По данным местных властей, во время гибели он «проявил невероятное мужество».
Фёдор Пинаев родился в Верещагино 22 июня 1990 года. Окончил школу № 2, а затем служил по призыву в Вооружённых силах РФ. После армии Фёдор работал на ООО «ВЕМОЛ».
Администрация выразила соболезнования маме солдата, сестре, брату и всем родным и близким.
Церемония прощания состоится 29 сентября в 11:00 в Музейно-культурном центре Верещагино (ул. Ленина, 20). В 11:30 пройдёт траурный митинг.
