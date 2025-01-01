Пермячку обманули на деньги под видом ювелирного магазина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми женщина, желая получить подарок от ювелирного магазина, потеряла свыше 40 тыс. руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Известно, что к мошенничеству причастен житель Мотовилихинского района 2001 г.р. Он вел переписку с женщиной от имени популярного ювелирного магазина. Молодой человек сказал, что ей положен подарок в виде денег. Мошенник уточнил номер банковской карты и попросил сообщить смс-код, поступивший на телефон.

Так он вошел в личный кабинет онлайн-банка, перевел 47 тыс. на свой счет со счета потерпевшей. Молодого человека задержали, однако деньги он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас проводится проверка, не причастен ли он к аналогичным преступлениям.





Чтобы защититься от мошенников, важно критически относиться к любой информации, полученной через соцсети и мессенджеры. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои личные данные, реквизиты банковских карт, номера счетов и коды из смс-сообщений. Если вы или ваши близкие столкнулись с противоправными действиями, незамедлительно обратитесь в полицию.

