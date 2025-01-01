Из Прикамья за границу вывезено 161 животное-компаньон Это почти в полтора раза больше, чем в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 19 июня по 25 сентября 2025 года в Прикамье были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз за рубеж 161 животного.

Как сообщают в ведомстве, за аналогичный период прошлого года за границу из Пермского края отправились 30 кошек, 80 собак и один попугай. В числе животных-компаньонов 2025 года — 34 кошки, 113 собак и 14 коз.

Странами назначения явились Индия, Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Сербия, Испания, Казахстан, Вьетнам, Узбекистан, США, Грузия, Германия, Таиланд, Турция.

Все животные перед выездом были чипированы, прошли 30-дневный карантин, им были сделаны необходимые прививки и обработки. На четвероногих компаньонов оформлены экспортные ветеринарные сертификаты и евросправки.

В Управлении напоминают, что для сокращения срока оформления экспортных документов владельцы животных могут заранее оформить заявку в системе предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert».

