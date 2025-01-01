Определён победитель конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Туризм» Первое место занял парк-отель «Зеленино» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, наградили победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Туризм».

В шорт-лист вошли три проекта. Победителем был признан парк-отель «Зеленино», который по концепции «Путешествуй по миру, не выезжая из Перми» построил 20 домиков и несколько арт-объектов на территории комплекса. Домики при этом оформлены в стиле различных курортов мира, сообщает пресс-служба краевого правительства. Посетителями парк-отеля уже стали более 30 тыс. человек, реализация проекта позволила создать более 30 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется проводить на территории парка новые фестивали, создать исторические локации и термальный СПА-комплекс.

Финалистом конкурса в направлении «Туризм» стал проект «Доступный Урал». Он организует активные туры по Прикамью и Перми в формате «всё включено» и развивает глэмпинги «Горы и Реки» в Усьве и «Рога и Копыта» в Лысьвенском округе. Также в финал вышел музейно-туристический центр «Конфектория» кондитерской фабрики «Пермская».

Победитель получил памятные знаки отличия с изображением герба Прикамья и право использовать логотип награды в своей деятельности.

Добавим, что в этом году в номинации «Туризм» было получено рекордное за четыре года количество заявок — туркомпании, глэмпинги, базы отдыха, музеи и предприятия, принимающие туристов и организующие турсобытия в территориях своего присутствия, представили на конкурс 30 проектов.

До 19 октября принимаются заявки от организаций на конкурс «Лидер Пермского края» по направлениям «Промышленность», «Патриотизм и добровольчество» и «Здравоохранение».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.