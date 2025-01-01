На пожаре в Перми спасли шесть человек В их числе — один ребёнок Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 20:08 25 сентября поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Героев Хасана в Перми. К месту вызова были направлены девять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По прибытии было установдено, что в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома горят мебель и домашние вещи. С помощью спасустройств огнеборцы вывели пятерых взрослых и одного ребёнка. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 15 кв. м, горение было полностью ликвидировано в 20:19. В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее, 24 сентября, в Кунгуре (Пермский край) пожарными спасены 10 взрослых и четверо детей.

