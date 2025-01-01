Министр труда РФ посетил социальные объекты Пермского края Антон Котяков был в Перми с рабочим визитом 26 сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 26 сентября, с рабочим визитом в Прикамье находился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Глава федерального ведомства посетил ряд социальных объектов региона.

Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным Антон Котяков побывал на строительной площадке реабилитационного центра для детей на ул. Маршала Жукова, в проектировании и разработке концепции и деятельности которого Минтруда РФ принимало непосредственное участие.

Ежегодно социальную и медицинскую реабилитацию в центре смогут проходить 1,2 тыс. детей. Учреждение будет разделено на несколько зон. Работать оно будет в стационарном и полустанционарном режиме и рассчитано на 75 посещений дневного пребывания и 80 мест круглосуточного. Открыть центр планируется в январе 2026 года.

Также Антон Котяков посетил краевой ресурсный центр «Пермь семейная», созданный в 2024 году, и флагманский кадровый центра «Работа России», ставший первым в регионе многопрофильным офисом Службы занятости. По словам Дмитрия Махонина, за счёт федеральных программ и нацпроекта «Кадры» в Прикамье трудоустроено почти 10 тыс. жителей.

Министр труда РФ отметил высокое внимание региона к вопросам социальной сферы и позитивную ситуацию на рынке труда.

