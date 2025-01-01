В экстрим-парке в Перми завершён ремонт большой чаши для катания Территория будет благоустроена в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В экстрим-парке на ул. Екатерининской в Перми, ремонт которого стартовал в 2025 году, уже отремонтирована большая бетонная чаша для катания площадью более 5 тыс. кв. м. Об это сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Чашу отремонтировали специальными составами, укрепили швы и кромки и покрасили. Также уже построены два новых памп-трека. Для любителей самокатов, велосипедов и скейтбордов сделали разные трассы.

Идёт работа по строительству air-парка: демонтированы старые трибуны, готовится бетонное основание. До конца года здесь установят три большие зоны с элементами разной сложности

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, комплексное благоустройство всей территории экстрим-парка запланировано на следующий год.

Напомним, в августе в Перми объявлен тендер на выбор компании, которая займётся поставкой оборудования для планового ремонта экстрим-парка. Стартовая цена контракта определена в размере 31 млн 410,5 тыс. руб.

