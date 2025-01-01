Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом в Прикамье В опасном здании в посёлке Октябрьский пролжают жить люди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям СК Пермского края доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жителей аварийного дома в Октябрьском.

Ранее в Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение от жителя Пермского края, обеспокоенного долгой задержкой с расселением многоквартирного дома по улице Васильева в Октябрьском. Дом, построенный в 1985 году для временного размещения сотрудников газоперекачивающей станции, был признан аварийным в 2016 году из-за ухудшения состояния несущих конструкций и появления трещин.

В 2023 году суд постановил предоставить заявителю комфортное жилье до декабря предыдущего года, но судебное решение до сих пор не выполнено. Заявитель продолжает жить в небезопасных условиях.

Следователи СК по региону возбудили по этим фактам уголовное дело.

Председатель Следственного комитета потребовал от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Этот вопрос находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

