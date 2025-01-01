В Пермском крае с начала сезона зафиксировано почти 28 тысяч случаев укусов клещей Среди пострадавших — более 4,5 тысячи детей Поделиться Твитнуть

По информации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по состоянию на 26 сентября с начала текущего сезона в медучреждения региона поступило 27 908 обращений жителей в связи с укусами клещей. Из общего обращений было зафиксировано 4586 случаев нападения клещей на детей.

Больше всего обращений зарегистрировано в Пермском районе (3984 случая), Перми (2969 случаев), Краснокамском округе (1861 случай), Добрянском округе (1662 случая), Березниках (1402 случая) и Соликамском округе (1241 случай).

В течение 39-ой недели укусы клещей в 57,5% случаев происходили при посещении лесных массивов, в 20,8% — на придомовых участках, в 20,5% — при посещении частных садов, и в 1,2% — в других местах.

Лабораторные анализы клещей, снятых с пострадавших в течение 39-ой недели, показали, что 3,2% из них содержали возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), а 0,3% — моноцитарного эрлихиоза человека.

Уменьшить вероятность заражения инфекциями, передаваемыми клещами, помогут меры профилактики, говорят в ведомстве. Например, акарицидная и дератизационная обработка территорий, использование защитной одежды, регулярные самоосмотры после пребывания в местах с густой травой и кустарниками, а также применение репеллентов.

