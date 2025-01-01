В Перми открыли памятник ленинградцам-блокадникам «Эвакуация» Он находится у Речного вокзала Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья произошло открытие мемориала, посвящённого эвакуации ленинградцев в Молотов и Молотовскую область с 1941 по 1943 год. В торжественной церемонии приняли участие участие ветераны и жители блокадного Ленинграда, а также городские и краевые власти.

Монумент воздвигнут на набережной Камы, — в том месте, куда в военные годы прибывали суда с эвакуированными из блокадного Ленинграда. Он представляет собой плиту, установленную на постаменте, с изображением стилизованного речного судна. В центре лицевой стороны плиты можно увидеть колесо речного парохода, где фрагмент ограждения взят с парохода «Вера Фигнер», участвовавшего в эвакуации.

По словам ветерана Руфины Винокур, с момента снятия блокады прошло более 80 лет, и очень важно, что потомки помнят об этом.

«Это прекрасный символ единения ленинградцев и пермяков, которые стали земляками», — отметила она.

Благодаря эвакуированным в регионе получили развитие балетная школа и инженерная мысль».

Водным путём в Прикамье прибыл и Ленинградский театр оперы и балета, что положило начало истории Пермского хореографического училища. В Молотов и Соликамск был эвакуирован Русский музей, экспонаты которого разместили в картинной галерее. Через Молотовский эвакопункт прошло более 30 тыс. детей, окружённых заботой и поддержкой жителей Пермской области.

После завершения официальной церемонии участники возложили цветы к мемориалу.

