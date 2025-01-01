Пермские антимонопольщики возбудили дело о незаконной рекламе юридических услуг ВКонтакте В соцсетях предлагалась помощь при банкротстве Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС инициировало разбирательство из-за рекламного объявления юридических услуг, размещённого в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в рекламном материале утверждается, что при наличии общего долга свыше 400 тыс. руб. физическому лицу доступна исключительно процедура банкротства через суд, что противоречит положениям Закона о банкротстве, предусматривающего упрощенный внесудебный порядок признания банкротства при соблюдении определенных условий.

Пермские антимонопольщики посчитали, что такая реклама содержит недостоверные сведения и может ввести потенциальных клиентов в заблуждение относительно доступных им способов урегулирования задолженности.

В отношении компании, разместившей рекламу, возбуждено дело в связи с возможным нарушением законодательства о рекламе.

Если будет установлено, что нарушение действительно имело место, юридической фирме может быть назначено административное наказание в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях.

