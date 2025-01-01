В Перми подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» Победителем стал Илья Рюппиев из Карелии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья с 24 по 24 сентября состоялся финальный тур конкурса "Лучший в своей профессии", во время которого 38 специалистов-сварщиков из различных регионов РФ боролись за главный приз – 1 млн руб. Все они успешно преодолели предварительные отборочные туры конкурса «Лучший в профессии» и ряд отраслевых соревнований. В итоге в категории «Сварочное дело» триумфатором стал Илья Рюппиев, представлявший Республику Карелия. Второе место занял Арсен Рамазанов из Волгоградской области, а обладателем бронзовой награды стал Вадим Лисин, специалист из Ростовской области.

Возраст участников варьировался от 26 до 51 года, при этом средний возраст составил 37 лет.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, широкий охват регионов и значительное число участников свидетельствуют о стремлении многих профессионалов продемонстрировать свои навыки и доказать свое превосходство в профессии. Конкурс, обновленный в 2025 году и охватывающий 20 востребованных специальностей, включая сварку, имеет важное значение. Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет потребуется около 140 тысяч специалистов в этой области. Котяков выразил уверенность, что участники конкурса станут примером для молодежи, выбирающей карьеру, и поблагодарил руководство Пермского края за организацию мероприятия.

Чтобы одержать победу, финалисты должны были подтвердить свой уровень квалификации как в теоретической, так и в практической части. Конкурсанты прошли тестирование на знание оборудования, технологических процессов, правил безопасности и других аспектов, необходимых в работе сварщика. В практической части участники выполняли сварку различных типов швов, качество которых оценивалось комиссией как визуально, так и с помощью ультразвуковой и радиографической диагностики.

Первое место занял Илья Рюппиев, представитель филиала АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ», победитель регионального тура. Серебряным призером стал Арсен Рамазанов из АО «НПО «АХТУБА» с 40-летним стажем работы, самым опытным участником. Третье место досталось Вадиму Лисину, сотруднику филиала АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» АТОММАШ».

Соревнования проходили на базе Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова, крупного образовательного учреждения, готовящего специалистов для промышленных предприятий. Символично, что колледж носит имя Николая Славянова, применившего электрическую дугу в производстве на Пермских пушечных заводах.

В рамках федерального этапа также прошли региональная конференция по молодежной политике, заседание Совета главных сварщиков, презентация конкурса «Лучшее предприятие по реализации молодежной политики» и мастер-классы по различным видам сварки. На выставке «Металлообработка. Металлургия – 2025» участники из России, Белоруссии и Китая представили современное оборудование и технологии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Пермь считается родиной сварки благодаря разработкам Николая Славянова. Он подчеркнул важность профессии сварщика, которая имеет богатую историю и востребована в различных отраслях.

Конкурс «Лучший по профессии» с 2025 года является частью нацпроекта «Кадры». Лучшие участники федерального этапа получают денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. рублей за второе и 300 тыс. рублей за третье. Церемония награждения состоится в декабре в Москве. Организатором конкурса является Минтруд России при поддержке различных организаций. Оператором конкурса выступает ВНИИ труда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.