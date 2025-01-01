Чистая прибыль ВТБ в августе снизилась на 41,1% в годовом сравнении По итогам восьми месяцев 2025 года снижение составило 3,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — августа 2025 года составила 327,6 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности группы.

В августе текущего года чистая прибыль группы ВТБ в годовом сравнении сократилась на 41,1% — до 23,9 млрд руб. В ходе телефонной конференции с журналистами первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов пояснил, что на чистые процентные доходы и чистую процентную маржу неизбежно повлияла выплата дивидендов в размере 276 млрд руб.

Так, чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 24,1% в августе и на 41,4% за восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 35,3 млрд руб. и 221,7 млрд руб. соответственно.

Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 2,4% в августе и на 23,2% за восемь месяцев 2025 года, составив 26 млрд руб. и 197,1 млрд руб. соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

При этом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-августа 2025 года чистая прибыль группы составила 327,6 млрд руб. — на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

