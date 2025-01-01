УК в Прикамье фальсифицировала протоколы собраний жильцов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проверка, проведённая прокуратурой в Пермском крае, обнаружила, что управляющая компания фальсифицировала протоколы общедомовых собраний в Добрянском и Пермском муниципальных округах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что собственники помещений фактически не проводили собрания, на которых обсуждался вопрос перехода от регионального оператора к специальному счёту для сбора средств на капитальный ремонт.

Тем не менее, опираясь на сфабрикованные протоколы, региональный оператор перевёл свыше 4 млн руб., собранных с жильцов в качестве взносов на капремонт, на специальные счета управляющей компании, открытые в коммерческом банке.

Собранные материалы переданы следственным органам для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Всего с начала года краевой прокуратурой в полицию переданы три материала, связанные с фальсификацией протоколов общедомовых собраний об изменении способа формирования фондов капремонта в Чусовском, Добрянском и Пермском округах. По одному факту возбуждено уголовное дело, по двум другим ведется доследственная проверка.

