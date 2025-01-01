В Пермском крае готовится к открытию Сквер воинам СВО Он появится в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Кунгурского округа Сергей Толчин провёл совещание, посвящённое финальной стадии строительства Сквера воинам СВО и организации торжественной церемонии открытия. Как сообщили в пресс-службе администрации, на сегодня выполнено около 90% запланированных работ.

В частности, завершены земляные работы, проведено выравнивание территории, установлены бордюры, положена тротуарная плитка, смонтирована скульптурная композиция «Солдаты», облицован постамент скульптуры, в цветники завезли плодородный грунт и высадили растения, установлены две гранитные плиты, ограждение и скамейки, подключена система видеонаблюдения.

Открытие сквера, расположенного в нижней части города (ул. Карла Маркса, 45), намечено на конец октября.

Родственникам погибших на СВО бойцов предлагается обратиться в кунгурский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» до 3 октября включительно для оформления согласия на размещение портретов военнослужащих на интерактивной доске в сквере.

