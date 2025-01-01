На юге Прикамья за вербовку контрактников для СВО будут платить по 200 тысяч Поделиться Твитнуть

В Чернушинском округе Пермского края решили поднять сумму вознаграждения за вербовку контрактников для участия в специальной военной операции. Теперь за каждого привлечённого на СВО мужчину местные власти будут выплачивать по 200 тыс. руб., сообщает телеграм-канал «На местах». Прежде размер данной выплаты был установлен в 135 тыс. руб.

Уточняется, что можно привлекать к контракту с Минобороны не только чернушан, но и жителей других регионов РФ, иностранцев или апатридов.

Финансирование будет производиться из резервного фонда местной администрации. Данное решение было утверждено депутатами окружной думы в ходе сессии 26 сентября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми намерены увеличить выплаты за содействие в привлечении граждан, готовых заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО, до 238 тыс. руб.

