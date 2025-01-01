В Прикамье суд признал ничтожной сделку по продаже участка сельхозназначения Компания приобрела землю для целей промышленности Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным соглашения о купле-продаже участка сельскохозяйственной земли площадью более 143 тыс. кв. м и возвращении его в распоряжение муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по инициативе прокуратуры суд аннулировал сделку по продаже сельхозучастка площадью 143 598 кв. м в Октябрьском округе, который был приобретён компанией якобы для использования по назначению за 230 тыс. руб.

После оформления права собственности новый владелец изменил категорию земли на предназначенную для промышленных целей, в результате чего кадастровая стоимость недвижимости возросла до 6,4 млн руб.

В ходе судебного разбирательства, прокуратура края доказала, что юрлицо изначально не намеревалось использовать участок в сельскохозяйственных целях, а использовало оспариваемый договор как средство обхода ограничений, установленных для продажи сельскохозяйственных и промышленных земель. Земли промышленности можно получить в собственность только после возведения на нем объекта недвижимости, а также — приобретение таких земель по цене, заниженной более чем в 28 раз.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.