По центру города в Пермском крае бегает медведь Поделиться Твитнуть

скриншот видео, размещённого в группе "Все Березники" ВКонтакте

Утром 26 сентября в социальных сетях появился видеоролик, запечатлевший медведя, бегущего по центральным улицам Соликамска (Пермский край). На кадрах видно, как медведь с большой скоростью передвигается по тротуару, проносится мимо автобусной остановки и пересекает дорогу вблизи пешеходного перехода. На заднем плане можно заметить работающие торговые комплексы.

В комментариях к публикации пользователи выразили мнение, что причиной появления зверя в городе мог стать поиск пищи.

В соцсетях по всей РФ всё чаще появляются сообщения о появлении медведей вблизи населённых пунктов. Эксперты говорят, что к людям часто выходят молодые медведи, изгоняемые с обжитых территорий более сильными самцами. Медведей привлекают запахи еды, мусор и домашние животные. Кроме того, люди, снимая медведей на телефоны и выкладывая видео в интернет, создают ложное впечатление о возросшей частоте таких визитов.

Эксперты дают рекомендации на случай встречи с медведем. По их словам, зверей можно отпугнуть, увеличив визуально свои размеры и используя незнакомые для них запахи. Например, можно поднять над головой расправленную куртку, чтобы создать иллюзию большего размера. Непонятный и большой объект может отпугнуть медведя. Также можно использовать репелленты от насекомых, так как непривычные запахи способны отпугнуть хищника. А вот притворяться мёртвым не рекомендуется. Голодный медведь может не упустить возможности напасть.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.