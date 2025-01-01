«Партийный десант» контролирует ход работ на объектах Народной программы Мониторинг провели активисты и депутаты партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель думы Губахинского муниципального округа Константин Поролло и депутаты думы округа посетили объекты Губахи. Первым объектом осмотра стала объездная дорога на «Каменный цветок». На данный момент подрядчик частично заасфальтировал новый участок дороги, провёл подготовительные работы для обустройства тротуара с установкой бордюров. Окончание работ намечено на конец ноября 2025 года.

Особое внимание в рамках выезда уделили зданию театра «Доминанта», в котором идёт масштабный капитальный ремонт. Подрядчик выполнил работы на чердаке и в подвале здания, на втором этаже возвёл необходимые перегородки между помещениями, залил полы и уложил плитку, сейчас производятся работы по обшивке стен. На первом этаже идёт отделка большого зала театра и вестибюля, также продолжаются ремонты в подвальных помещениях и санузлах. Процесс работ осмотрели совместно с прокурором округа и представителем подрядчика, выполняющего работы.

«Партийный десант» Кишертского округа, в составе которой депутат Законодательного собрания Татьяна Абдуллина и глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Колобова, посетил обустроенное место отдыха у воды. Работы велись по региональному проекту «Комфортный край», инициированному губернатором Пермского края, секретарём регионального отделения партии Дмитрием Махониным. Территория оборудована входной аркой, беседками, теневыми навесами, скамейками, урнами, имеет детскую и спортивную площадки, кабинки для переодеваний, шезлонги, навигационные указатели и санитарные модули.

Благоустройство зоны отдыха стало возможным благодаря инициативе местных жителей в рамках программы инициативного бюджетирования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объём финансирования составил почти 9 млн руб.

«Партийный десант» Берёзовского округа осмотрел новые пешеходные дорожки. На улицах Цветочной, Юбилейной, 9 Мая и в д. Пентюрино по региональному проекту «Комфортный край» обустроены тротуары с асфальтовым покрытием. Работы выполнены точно в срок и соответствуют установленным требованиям качества.

Напомним, в рамках «Партийного десанта» представители местных отделений партии вместе с жителями, депутатским корпусом, представителями власти и управляющих компаний, подрядчиками и общественниками контролируют выполнение Народной программы «Единой России».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.