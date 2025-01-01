На пожаре в Пермском крае спасены 14 человек В одной из квартир загорелась вытяжка Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгуре (Пермский край) 24 сентября пожарными спасены 10 взрослых и 4 ребенка, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре на ул. Ситникова поступил в 18:26. Для его ликвидации к месту ЧП были направлены 22 сотрудника МЧС и 6 единиц техники.

Прибывшие на место пожарные установили, что на кухне второго этажа многоквартирного дома горит электрическая вытяжка.

Из горящего здания благодаря оперативным действиям пожарных и использованию спасательных средств были эвакуированы 14 человек, включая четверых детей.

Погибших и травмированных нет.

Огонь охватил площадь в 9 кв. м. Полностью потушить возгорание удалось к 18:35.

В данный момент специалисты из управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.

