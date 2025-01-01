В суд направлено дело о хищении 319 млн рублей у крупного предприятия Прикамья Процесс состоится в Москве Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Прикамья передала в суд материалы уголовного дела, касающегося хищения значительной суммы у крупного предприятия Пермского края по производству титановой продукции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Обвинение предъявлено одному из руководителей подразделения указанного предприятия и генеральному директору московского ООО, занимающегося торговлей химической продукцией, утонили в следкоме региона. Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, отмывание преступно полученных средств, а также коммерческий подкуп в особо крупных размерах.

Следствие установило, что с 2017 по 2018 год руководитель отдела снабжения филиала предприятия (По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о Святославе Колмогорцеве из березниковского филиала ПАО «ВСМПО-АВИСМА») получил свыше 11 млн руб. от директора коммерческой структуры за обеспечение победы этой организации в тендерах на поставку продукции.

Согласно заключенному соглашению, поставки осуществлялись по существенно завышенным ценам, что нанесло производственному предприятию ущерб, превышающий 319 млн руб.

Для сокрытия нелегального происхождения средств фигуранты совершили ряд финансовых операций, направленных на приобретение ценного имущества.

В ходе следственных действий на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 840 млн руб., из них 52 млн наличными были изъяты в ходе обысков.

Материалы дела переданы в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

