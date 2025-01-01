Суд приостановил работу трёх точек общепита в Пермском крае В них обнаружены многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае приостановлена работа трёх заведений общественного питания. Причиной стали серьезные нарушения санитарных норм. Речь идёт о кафе «Спартак» (с. Сива) и придорожных кафе «Озеро» и «Люси», расположенных вдоль трассы Пермь—Березники в Добрянском округе. Проверки показали, что эксплуатация данных объектов создает опасность для здоровья посетителей.

В ходе инспекции кафе «Спартак» было установлено отсутствие производственного контроля, неправильное хранение продуктов, а также неисправность вентиляционной системы. Кроме того, отсутствовали условия для мытья рук, а состояние помещений оставляло желать лучшего: поврежденная плитка, отслаивающаяся краска и пятна на потолке.

В кафе, расположенных на трассе, были зафиксированы нарушения, касающиеся качества водоснабжения. Вода из скважин, используемая в заведениях, не проходила необходимую проверку.

Суд признал владельцев предприятий виновными в нарушении санитарных норм (ст. 6.6 КоАП РФ) и постановил временно приостановить их деятельность. Согласно судебным постановлениям, деятельность кафе «Спартак» приостановлена на 60 суток, а придорожных кафе в Добрянском районе — на 45 суток.

На основании судебных решений, поступивших в ГУФССП России по Пермскому краю, судебные приставы выехали на места и опечатали помещения. Владельцы были предупреждены об ответственности за нарушение целостности пломб, сообщили в пресс-службе ведомства.

