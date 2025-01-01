В Пермском крае началось длительное похолодание Оно может принести первый снег Поделиться Твитнуть

фото: Пермский ЦГМС

Начиная с сегодняшнего дня, 26 сентября, впервые за последние две недели температурные показатели на всей территории Пермского края опустятся ниже средних многолетних значений. Прогнозируется длительный период прохладной погоды. В течение ближайших пяти суток, с 26 по 30 сентября, среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3° в северных районах и на 4-5° в южных и юго-восточных областях. Наиболее ощутимое понижение температуры ожидается 29 и 30 сентября. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Так, сегодня температура воздуха в течение дня составит всего +4…+9° по краю, в Перми не превысит +6…+8°, во второй половине дня возможны небольшие осадки.

Завтра количество осадков увеличится. Днем ожидаются ливневые дожди и, возможно, снежная крупа, при этом ветер будет слабым. Колебания температуры в течение суток будут незначительными: ночью +1…+6°, днем +4…+9°, в Перми ночью +3…+5°, днем +6…+8°.

В ночь на воскресенье в регион ожидается поступление ещё более холодной воздушной массы. К утру на севере края ожидаются прояснения и понижение температуры до 0…−2°, в южной и центральной частях, включая Пермь, сохранится облачность и +4…+6°. Днём холоднее всего будет на востоке (+2…+4°), на остальной территории +4…+7°, в Перми также +5…+7°. Дожди днём продолжатся на юге края.

В ночь на понедельник арктический антициклон, продолжая смещаться на юг, обусловит ясную погоду с сильными заморозками на большей части края. В Перми ожидается до -4°, по краю -1…-7°, холоднее всего на востоке. При этом на Южном Урале под влиянием уходящего циклона возможен снегопад, который может затронуть и крайний юг Пермского края вечером 28 сентября и в ночь на 29 сентября. Днём 29 сентября ожидается малооблачная погода, но сохранится прохлада +4…+9°. На севере края будет теплее, чем на юге, а в Перми +5…+7°.

Еще одна холодная ночь с заморозками ожидается в южной части края и, вероятно, в Перми во вторник, после чего днём с северо-запада поступит более теплый воздух и температура повысится до +10°.

