Мэрия Перми разрешит владельцу 17-этажного долгостроя завершить объект Офисно-торговый комплекс расположен на улице Окулова

Константин Долгановский

В суде департамент земельных отношений администрации Перми достиг мирового соглашения с компаниями «Вавилон» и «Строительное управление-157», владеющими недостроенным 17-этажным офисно-торговым комплексом, расположенным по ул. Окулова, 79. Как следует из документации, размещённой на сайте Арбитражного суда Пермского края, департамент инициировал иск с целью принудительного изъятия объекта у владельцев посредством его реализации на открытых торгах. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Исковое заявление от имени администрации Перми в отношении компаний «Вавилон» и «СУ-157» было подано в мае 2024 года. Предметом иска являлся недостроенный бизнес-центр общей площадью 6,9 тыс. кв. м, находящийся в долевой собственности указанных ответчиков (доля «Вавилона» составляет 9/10, а «СУ-157» — 1/10). Строительство объекта было начато в 2007 году, но так и осталось незавершенным, несмотря на высокую степень готовности.

Согласно условиям мирового соглашения, истец отказался от своих первоначальных требований к ответчикам. «Вавилон» и «СУ-157» взяли на себя обязательство в течение двух лет с момента утверждения соглашения обратиться в департамент с просьбой о предоставлении земельного участка под долгостроем в аренду на трёхлетний срок для завершения строительных работ. Департамент, в свою очередь, обязался предоставить указанный участок в аренду владельцам недостроенного объекта. После завершения строительства и ввода бизнес-центра в эксплуатацию ответчики в течение полугода безвозмездно передадут в муниципальную собственность помещения, расположенные на одном из этажей здания (не ниже второго), общей площадью не менее 400 кв. м. Если объект не будет введён в эксплуатацию в течение пяти лет, застройщики будут обязаны произвести его снос и передать освободившийся участок муниципалитету.

