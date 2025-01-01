На севере Прикамья на капремонт детского сада потратят 93 млн рублей Масштабный проект реализуется в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

При поддержке федерального и краевого бюджетов в Березниках капитально отремонтируют здание детского сада №81, которое было построено в 1982 году. На эти цели выделили 93 млн руб.

Как рассказал глава Березниковского округа Алексей Казаченок, подрядчик уже приступил к работам. Сейчас выполняется демонтаж дверей, полов, перегородок и сантехники, а в скором времени на объекте начнётся обустройство блочного индивидуального теплового пункта и новой кровли.

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

«Вместе с подрядчиком, коллегами из управлений образования и капстроительства обсудили на объекте этапность проведения ремонтных работ, формирование исполнительной документации и строительный контроль», — рассказал Казаченко.

В следующем году планируется смонтировать инженерные коммуникации, сделать внутреннюю отделку и фасад из линеарных панелей. Также в задачах подрядчика выполнить стилизованное оформление помещений детских групп и музыкального зала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.