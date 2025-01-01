В Прикамье рецидивиста из Кунгура будут судить за непреднамеренное убийство Он жестоко избил знакомого и сбежал с места преступления Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Кунгуре следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти приятеля.

По данным следствия, 47-летний житель Кунгура распивал алкоголь в компании друзей у себя дома ночью. Во время застолья между ним и 41-летним гостем возник конфликт. В процессе ссоры обвиняемый нанес жертве множественные удары по голове руками и ногами, после чего убежал из квартиры. Вскоре потерпевший скончался от полученных травм.

Злоумышленника вскоре задержали. Как выяснилось, у него было криминальное прошлое и судимости за насильственные преступления. Мужчину отравили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.