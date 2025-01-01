В Перми почти на 20% увеличилось число автосервисов с компьютерной диагностикой В городе представлено 398 таких точек Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

За последние 12 месяцев количество автосервисов с компьютерной диагностикой в Перми увеличилось на 19,5%. По данным 2ГИС, сейчас в городе представлено 398 таких точек, что выше средней динамики по всем городам-миллионнерам (14,4%).

Наибольшее количество таких автосервисов в Перми зафиксировано в Свердловском районе (118) и Индустриальном (86).





Краевая столица по динамике прироста таких автосервисов расположилась на третьем месте, уступая Санкт-Петербургу, где число точек увеличилось на 33,5% и составило 1660, и Челябинску (на 22%, 660 сервисов). При этом Пермь обогнала Ростов-на-Дону (динамика составила 18,8%) и столицу страны (прирост на 16,1%).





Новосибирск показал рост на 12% (до 1032), Казань — на 15% (до 525), Воронеж — на 8% (до 384), а Нижний Новгород — на 7% (до 489). В Екатеринбурге и Омске количество точек увеличилось на 6%, в Краснодаре — на 4%. Наименьший прирост зафиксирован в Волгограде и Красноярске — всего по 2%, до 341 и 758 точек соответственно.

