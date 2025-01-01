Сельхозпредприятие из Прикамья продавало молоко с истекшим сроком годности Организации направлено предостережение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Частинском округе Прикамья сельхозпредприятие реализовало коровье молоко с истекшим сроком годности. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В сентябре 2025 года сотрудники Россельхознадзора при проверке системы «Меркурий» нашли нарушения по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов СПК «Новый путь». Так, 2 сентября организация оформила транспортный ветсертификат в адрес ОАО «Воткинский молочный завод» на 2,2 т молока с истекшим сроком годности: дата выработки: 27 августа, годен: до 28 августа 2025 года. «Воткинский молочный завод» не осуществил гашение ветеринарного сопроводительного документа на эту продукцию.





Данный факт говорит о нарушении закона о ветеринарии. «Новый путь» получил предостережение.

