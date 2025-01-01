Пермь сковали пробки в восемь баллов Задержка автобусов составляет более 15 минут Поделиться Твитнуть

Вечером 25 сентября на многих улицах Перми образовались пробки. Отставание маршрутов, по данным городского дептранса, составляет более 15 минут.

По данным «Яндекс Карт», традиционное скопление машин наблюдается на ул. Спешилова у Коммунального моста, ул. Попова в сторону ЦКР, ул. Революции от Автовокзала, Комсомольском проспекте, улицах Сибирская и Пушкина в обе стороны. Кроме того, «красным» подсвечены улицы Екатерининская, Монастырская, Белинского.





Особенно затруднено движение в Индустриальном районе — «стоят» ш. Космонавтов, улицы Стахановская, Советской армии, Космонавта Леонова, Карпинского, Архитектора Свиязева.





Кроме того, пробки сковали часть Свердловского (улицы Чкалова, Героев Хасана, Куйбышева, Солдатова, Холмогорская, б. Гагарина) и Мотовилихинского районов («красным» светятся б. Гагарина, улицы Юрша, Уинская, Грибоедова, Лесная, Крупской, Якова Свердлова, Восстания и 1905 года).

