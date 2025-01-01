Урожай картофеля в Прикамье в середине уборочной кампании составляет 26,2 тысячи тонн Собрано 2225,6 тонн овощей открытого грунта Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Русь»

В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края подвели предварительные итоги уборочной кампании 2025 года. Так, по данным на 24 сентября, в Прикамье валовый сбор картофеля составил 26,2 тыс. т, овощей открытого грунта —2225,6 т.

Зерновых культур с площади 124,7 тыс. га собрано 292,4 тыс. т при плане 380 тыс. т. Урожайность — 23,5 центнера с гектара. В ведомстве подчёркивают, что сезонные полевые работы, которые начались 6 августа текущего года, идут в штатном порядке в соответствии с графиком.

«Ожидаем выполнение плановых показателей, доведённых от Минсельхоз РФ в рамках реализации национальных целей по обеспечению продовольственной безопасности», — сообщают в министерстве АПК Пермского края.

На данный момент лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур являются Чусовской (33,7 ц/га), Кунгурский (28,6 ц/га) и Большесосновский округа (28,2 ц/га). В прошлом году в тройку лидеров входили Верещагинский (27,0 ц/га), Большесосновский (25,1 ц/га) и Сивинский округа (24,7 ц/га).

Добавим, что в 2025 году посевная площадь в организованном секторе под всеми видами сельскохозяйственных культур составила 579,1 тыс. га. Под яровой сев выделено 226,4 тыс. га, в том числе под яровые зерновые и зернобобовые — 164,9 тыс. га, картофель — 2,7 тыс. га, овощи открытого грунта — 0,54 тыс. га, технические культуры — 7,7 тыс. га, кормовые культуры — 50,6 тыс. га.

Напомним также, что в Пермском крае сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается государственная поддержка на производство зерновых и зернобобовых, технических, кормовых культур, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта.

Как и прежде, особое внимание уделяется стимулированию сельскохозяйственных организаций к наращиванию производственных мощностей, внедрению новых технологий, повышению эффективности производства путём поддержки инвестиционных проектов в АПК и приобретения сельскохозяйственной техники на условиях лизинга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.