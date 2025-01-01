Из иностранных языков пермяки чаще всего для репетиторства выбирают иврит Спрос на него вырос в четыре раза Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Аналитики платформы «Авито Услуги» изучили тенденции спроса на репетиторство иностранных языков, начиная с мая текущего года. Сопоставив данные с показателями прошлого года, они определили самые востребованные языки у жителей Пермского края. Первое место по популярности занимает иврит. Востребованность репетиторов по этому языку увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

На втором месте оказался итальянский язык, интерес к которому вырос почти в три раза. Тройку лидеров замкнул японский язык, спрос на изучение которого в регионе увеличился в два раза. В то же время интерес к классическому английскому увеличился всего на 8%.

В Перми наблюдается аналогичная тенденция в отношении интереса к иностранным языкам. Лидируют иврит (рост в 4 раза), итальянский (рост в 2 раза), японский (+50%) и английский (+12%).

В целом, по Приволжскому федеральному округу, согласно данным «Авито Услуг», наблюдается следующая динамика по интересу к иностранным языкам: иврит (+72%), японский (+29%), немецкий (+10%), итальянский (+9%).

Стоимость одного занятия с репетитором по иностранным языкам в Пермском регионе начинается от 700 руб.

