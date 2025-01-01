В долинах малых рек Перми поймали 66 нарушителей За распитие алкоголя на экотропах пермяки заплатят штраф Поделиться Твитнуть

МКУ "ГорЗеленСтрой"

По данным МКУ «ГорЗеленСтрой", охранники в долинах малых рек Перми только за август зафиксировали 66 нарушений, связанных с употреблением алкогольных напитков на лестницах и скамейках экотроп. Как отмечают в управлении, некоторые посетители особо охраняемых природных территорий ошибочно полагают, что распитие спиртного здесь не влечёт за собой никаких последствий, аргументируя это тем, что они «находятся в лесу».

Парки в долинах рек Егошихи и Данилихи, а также экотропы относятся к рекреационным зонам. В соответствии со ст. 16 ФЗ № 171 от 22.11.1995, распитие алкоголя запрещено в зонах рекреационного назначения. К этим зонам относятся городские леса, скверы, парки, городские сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи и другие территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Нарушителей наказывают рублём. Например, административный штраф за распитие алкоголя в таких местах — от 500 до 1 тыс. руб.

Отметим, общественный порядок и безопасность на экотропах ландшафтных парков в Перми обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий. Она патрулируют долины малых рек и могут привлечь сотрудников Росгвардии.

