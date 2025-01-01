В Прикамье похоронят погибшего на СВО отца четверых детей Леонида Дерендяева не стало в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе Пермского края проводят в последний путь бойца СВО Леонида Дерендяева. Военнослужащий погиб в зоне боевых действий 23 января этого года. Информацию о смерти солдата сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Леонид Дерендяев родился в деревне Карагайцы 31 декабря 1982 года. Он окончил Комаровскую школу, а затем работал в компании «Вемол». Иные данные о нём не сообщаются, как и обстоятельства его смерти.

После гибели у него остались родители, жена, трое сыновей и одна дочь.

Церемония прощания состоится 26 сентября в 11:30 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, д. 16). В 12:00 запланирован траурный митинг.

В администрации Верещагинского округа выразили соболезнования родными и близким погибшего.

