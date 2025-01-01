Среди многодетных семей Перми распределят 63 земельных участка Жеребьёвка состоится в городской библиотеке имени Пушкина Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Стала известна дата жеребьёвки по распределению земельных участков среди многодетных семей Перми — 8 октября. Процедура начнется в 10:00 в большом зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, распределение коснется участков в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь каждого из них варьируется от 601 до 700 кв. м. Назначение земель – индивидуальное жилищное строительство. Предусмотрена техническая возможность подключения к основным коммунальным сетям (электроснабжение и газификация). Вопросы обеспечения водоснабжением и строительства дорог запланированы в рамках муниципальных программ на 2025-2026 годы.

Участвовать в жеребьевке смогут только многодетные семьи, состоящие на учёте для получения земельных участков. Семьи вправе отказаться от участия в текущей жеребьевке, при этом сохраняя свою очередность в реестре и возможность участвовать в последующих распределениях. Заявления об отказе принимаются до 16:00 3 октября в городском департаменте социальной политики.

Регистрация участников начнется 8 октября 2025 года в 9:00 в фойе Центральной городской библиотеки им. Пушкина.

За консультациями по вопросам проведения жеребьёвки и характеристикам земельных участков можно обращаться в департамент земельных отношений по тел. 212-72-06. Информацию о порядке оформления заявлений можно получить в департаменте социальной политики по тел.: 236-09-79 и 236-12-75.

Подробная информация об участках доступна на официальном сайте мэрии.

