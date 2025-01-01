После старта продаж билетов на новогоднего «Щелкунчика» «лёг» сайт пермского театра Продажи билетов были открыты 25 сентября в 12:00 Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Пермский театр оперы и балета 25 сентября запустил продажу билетов на декабрь и январь, в том числе на балет «Щелкунчик» (6+) 31 декабря. Старт продаж в театре анонсировали накануне вечером, 24 сентября.

«То, о чём вы уже много раз спрашивали — афиша декабря и января. Старт продаж уже завтра, 25 сентября, в 12:00 по пермскому времени. Напоминаем: чем раньше вы покупаете билеты, тем больше возможностей выбрать любимые места по наилучшей цене», — рассказали в пресс-службе театра.

Как сообщил 59.ru, продажи билетов были открыты ровно в 12:00, в том числе и на «Щелкунчика». Цены на билеты варьируются от 500 до 12 000 руб., а 31 декабря — от 700 до 18 000 руб. В последний день года запланированы показы на 12:00 и на 18:00.

Часть билетов уже была раскуплена, однако через 10 минут после открытия продаж сайт стал недоступен.

