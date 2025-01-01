Экс-министр ЖКХ Прикамья Александр Фенёв возглавил хозуправление университета До этого назначения он был советником ректора ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Александр Фенёв

Константин Долгановский

Согласно информации, опубликованной на сайте Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), и.о. руководителя хозяйственного управления назначен Александр Фенёв.

В пресс-службе университета изданию «Коммерсантъ-Прикамье» пояснили, что Фенёв является частью управленческой команды вуза уже более года, до этого назначения он был советником ректора. В университете также подчеркнули его богатый опыт в сфере управления.

В обязанности Фенёва войдет контроль реконструкции двух зданий университетского городка, подготовка инфраструктуры к отопительному сезону и поддержание комфортных условий в зданиях ПГНИУ.

Фенёв имеет 27-летний опыт работы на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 1998 году по поручению городских властей он основал и возглавил предприятие «Гортеплоэнерго», объединившее котельные и тепловые сети. Затем он стал председателем комитета по ЖКХ администрации Перми, а в октябре того же года — начальником управления ЖКХ городской администрации. С 2001 года Фенёв занимал должность заместителя главы города по вопросам ЖКХ, транспорта и экологии. После этого работал директором по развитию в ООО «Уралэнергомонтаж». В 2012 году был назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, но оставил эту должность в конце 2013 года, когда ведомство было объединено с краевым министерством строительства. После ухода с государственной службы Фенёв работал в коммерческих организациях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.