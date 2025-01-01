В Перми осваивают новые виды ремонта двигателей для «Суперджетов» Французская компания Safran прекратила обслуживание моторов из-за санкций Поделиться Твитнуть

Подразделения Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», освоили современные методы ремонта российско-французских двигателей SaM146, а также наладили производство альтернативных компонентов для них. Об этом, а также об успехах в области импортозамещения при ремонте авиационных двигателей, говорилось на встрече с представителями авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Азимут», «Ред Вингс», «Ямал», «Газпромавиа», «ИрАэро», «Северсталь — Авиа», которая прошла на пермском предприятии ОДК-СТАР, сообщает пресс-служба предприятия.

Данные разработки реализуются в соответствии с перечнем критически важных изделий, который был сформирован совместно с компаниями, эксплуатирующими самолёты «Суперджет-100». Цель — поддержание лётной годности существующего парка авиалайнеров в условиях санкционных ограничений. Напомним, что с 2022 года французская компания Safran, которая была партнёром в создании SaM146, прекратила сотрудничество и техническое обслуживание этих двигателей.

По словам главного конструктора по системам автоматического управления авиационных двигателей ОДК-СТАР Николая Данилова, предприятие наладило серийный модульный ремонт агрегатов электронного блока управления двигателем (ECU) SaM146. Сейчас перед предприятием стоит новая важная задача — освоение серийного компонентного ремонта ECU, который подразумевает замену неисправных элементов: микросхем, транзисторов, диодов и других электронных компонентов.

Специалисты рыбинского предприятия ОДК-Сатурн разработали и внедрили в производство ремонт 10 важнейших изделий, внесли более 70 изменений в типовую конструкцию двигателя. В 2023 году начали использоваться свечи зажигания и топливные фильтры альтернативной конструкции. На данный момент авиакомпаниям поставлено более 5,7 тыс. импортозамещенных свечей зажигания и 520 топливных фильтров. В текущем году специалисты ОДК-Сатурн уже выполнили 33 ремонта двигателей SaM146, а с 2022 года — более 150.

Кроме того, ОДК-Сатурн провела комплекс работ по сертификации для увеличения назначенного ресурса ключевых деталей двигателя SaM146, что позволило продлить его ресурс в среднем на 2 тыс. полётных циклов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.