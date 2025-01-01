В новом здании Пермской галереи идёт подготовка к открытию образовательного центра Открытие предполагается осенью Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Пермской государственной художественной галереи

В новом здании Пермской художественной галереи на территории завода им. Шпагина ведётся подготовка к открытию образовательного центра. В его составе будут работать две мастерские для творческих занятий, два зала для детских и семейных выставок и проведения лекций, а также игровая комната, где родители на время посещения выставок смогут оставить детей под присмотром музейных педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Помещения в данный момент наполняются выставочными конструкциями, плазменными экранами, музейной мебелью, технологическим оборудованием и материалами для творческих занятий. Открытие предполагается осенью, после введения здания в эксплуатацию.

«Мы рассчитываем, что образовательный центр станет точкой притяжения для разнообразных аудиторий и социальных групп, будет не только пространством для творчества, но и местом встреч детей и взрослых с профессионалами искусства, науки, образования. При разработке программ образовательного центра мы учитываем и опираемся на предыдущий опыт работы галереи с музейной аудиторией разного возраста, стремимся перенести в новые условия лучшие образовательные практики, сложившиеся за годы работы научных сотрудников, музейных педагогов и художников» — отметила директор Пермской галереи Юлия Тавризян.

Фото предоставлено пресс-службой Пермской государственной художественной галереи

Планируется, что первая выставка, которая появится в образовательном центре, будет рассказывать посетителям на примере новой галереи, что такое большой современный музей, о его функциях и роли в жизни общества. Она будет проходить в формате выставки-игры под названием «Искусство по полочкам» (0+).

Фото предоставлено пресс-службой Пермской государственной художественной галереи

«На протяжении шести лет мы с коллегами создаем в галерее выставки для детей. За это время они получили любовь зрителей и признание в профессиональной среде. Поэтому для нас очень важно, что с открытием нового здания детские выставки продолжатся. «Искусство по полочкам» представит новый формат семейных выставок: посетитель попадёт в игровое пространство, в котором можно взаимодействовать с каждым экспонатом», — сообщила один из авторов выставки, музейный педагог Ксения Зубакина.

Она также добавила, что в отличие от предыдущих детских выставок, здесь не будет подлинных произведений, но будет создана возможность для творчества. Одним из главных экспонатов станет макет нового здания галереи. Дети смогут играть с ним как с большим кукольным домом, создавать свои выставки и разыгрывать сценки с фигурками посетителей и сотрудников галереи.

В пространстве будет организовано четыре раздела: «Музеи мира», «Музей снаружи и внутри», «Музейные профессии», «Музейная коллекция». Они будут рассказывать о том, когда появились первые музеи и какие музеи существуют сегодня, как устроены современные музе, какие специалисты работают, что такое музейная коллекция и экспонат, а также какие коллекции и экспонаты есть в собрании Пермской галереи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.