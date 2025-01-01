Мошенница с сайта знакомств лишила пермяка 3,4 млн рублей Она свела его с «надёжным финансистом» Поделиться Твитнуть

В полицейский участок Индустриального района Перми обратился 36-летний житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве, об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как выяснили правоохранители, мужчина познакомился с девушкой через приложение для знакомств. В ходе общения она рассказала об инвестициях и предложила ему увеличить свои сбережения, пообещав связать с опытным аналитиком. Вскоре с потерпевшим связался некий «финансист», который рассказал о возможностях инвестирования и перенаправил к «трейдеру». Последний помог создать личный кабинет на платформе для финансовых операций. В течение месяца мужчина переводил деньги на счёт, следя за сделками. «Трейдер» убеждал, что пермяк получит большую прибыль.

Потерпевший смог вывести около 8 тыс. руб., после чего «трейдер» и новая знакомая перестали выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил более 3,4 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Полиция призывает граждан быть осторожными при инвестициях, особенно в условиях роста числа мошеннических схем. Злоумышленники часто используют поддельные сайты, имитирующие настоящие платформы для торговли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.