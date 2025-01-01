Двух пермяков осудят за распространение наркотиков и отмывание денег Общая сумма ущерба составила 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кировского района Перми передала в суд дело против двух жителей города. Им предъявили обвинения в сбыте наркотиков в значительном объёме, совершенном организованной группой по предварительному соглашению. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что одна из фигуранток обвиняется в легализации средств, полученных преступным путём. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

По данным следствия, злоумышленники, стремясь к обогащению, присоединились к организованной группе, занимавшейся незаконным оборотом наркотических веществ. Прибыль от нелегальной деятельности поступала им в виде криптовалюты Litecon.

Обвиняемая, используя различные онлайн-сервисы обмена валют, незаконно переводила «лайткоины», полученные в результате преступных действий, в российские рубли. Общая сумма составила более 700 тыс. руб., которые впоследствии были использованы по её усмотрению.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

