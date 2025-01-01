Игорь Терещенко оставил пост директора пермского РТПЦ Новым руководителем назначен Александр Горбунов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

После 27 лет работы Игорь Терещенко оставил пост директора филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр». Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» информированные источники. С начала сентября текущего года на должность руководителя назначен Александр Горбунов, до этого занимавший позицию заместителя директора.

Терещенко посвятил сфере телевидения и радиовещания более трёх десятилетий, начав свою карьеру в 1985 году. За годы работы он прошёл путь от заместителя начальника до директора Пермского областного радиотелевизионного передающего центра. В 1998 году он возглавил ФГУП «ВГТРК» — «Пермский ОРТПЦ», а в 2011 году стал руководителем филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

Согласно имеющейся информации, Игорь Терещенко не покинет структуру филиала и продолжит свою деятельность в качестве советника директора.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр является подразделением Российской телевизионной и радиовещательной сети. Филиал играет ключевую роль в обеспечении цифрового и аналогового эфирного телевещания в Пермском крае, а также предоставляет жителям региона возможность прослушивания трёх радиостанций.

