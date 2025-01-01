Владимир Путин поднял зарплаты госслужащим на 7,6% Указ уже вступил в силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно официально опубликованному указу президента РФ Владимира Путина, с 1 октября 2025 года на 7,6% будут увеличены должностные оклады государственных служащих и дипломатических работников. Документ вступил в законную силу в день публикации.

В тексте указа, размещённом на официальном портале правовой информации, обозначено: «Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников… б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих».

Ранее также стало известно, что повышение зарплат затронет сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных органов власти, а также гражданский персонал воинских частей. Наряду с этим увеличатся выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту и призыву, сотрудникам Министерства внутренних дел, Росгвардии, таможенных органов, федеральной противопожарной службы и иных ведомств, где предусмотрены особые условия службы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.