Работодателям фактически запретили увольнять раненых бойцов СВО

военная спецоперация на Украине

Госдума 23 сентября приняла закон, согласно которому увольнение участников специальной военной операции, не вернувшихся к своим трудовым обязанностям в течение трех месяцев после завершения службы из-за болезни, будет запрещено. Об этом пишет «Парламентская газета».

В настоящее время, если работник был призван по мобилизации или заключил контракт с Министерством обороны, его трудовой договор временно приостанавливается на время военной службы. После возвращения сотрудника действие договора возобновляется. Военнослужащий обязан проинформировать работодателя о своем возвращении за три дня. Однако, если по прошествии трёх месяцев после возвращения сотрудник не выходит на работу, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятые изменения направлены на усиление защиты трудовых и социальных прав военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. По его словам, зачастую бойцам требуется больше времени, чем три месяца, на восстановление и реабилитацию. В связи с этим и было решено продлить срок действия трудового договора для участников СВО на весь период их временной нетрудоспособности.

