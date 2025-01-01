Пермский «Молот» обыграл тульский АКМ по буллитам Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В среду, 24 сентября, в Перми в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» принимал тульский клуб АКМ и добился победы только в серии послематчевых бросков. Основное время завершилось с ничейным счетом 3:3.

В первом периоде счёт открыли гости. Однако вскоре Павел Щербаков восстановил равновесие. Под занавес периода туляки снова вышли вперёд.

Во второй двадцатиминутке хозяева смогли переломить ход встречи. Владимир Михасенок оформил дубль, дважды поразив ворота гостей, и вывел «Молот» вперед. Тем не менее, на 38-й минуте АКМ сравнял счёт.

В третьем периоде команды не смогли изменить счёт на табло. В серии буллитов удача сопутствовала хозяевам льда, реализовавшим две попытки из четырёх, в то время как тульская команда не смогла забросить ни одной шайбы.

«Молот» одержал четвертую победу подряд и имеет в активе 12 очков.

