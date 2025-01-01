В Прикамье взлетели цены на бензин АИ-92 Литр топлива за неделю подорожал сразу на 69 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 16 по 22 сентября, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 52 коп., достигнув 62,13 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подорожал на 69 коп., до 59,25 руб. за литр, АИ-95 — на 39 коп., до 64,09 руб. АИ-98 — на 9 коп., до 86,36 руб. Литр дизельного топлива в Прикамье вырос в цене до 72,34 руб. (+32 коп.).

Отметим, по средней цене бензина Пермский край находится только на восьмом месте в ПФО. Лидирует Саратовская область, там средняя цена литра бензина составляет 63,49 руб. По цене дизельного топлива Прикамье удерживает первенство в округе.

С 16 по 22 сентября цены на автомобильный бензин изменились в 82 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего топливо подорожало в Тульской (+2,6%) и Кировской (+2,3%) областях.

