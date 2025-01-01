В Прикамье отремонтировали участок трассы Кудымкар—Усолье Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В п. Майкор Юсьвинского округа на участке дороги Кудымкар—Усолье протяженностью около 5 км уложили новый асфальт. Дополнительно в районе моста через р. Кемельку полкилометра грунтовой дороги были заасфальтированы. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Данная региональная трасса, переходя в ул. Ленина, фактически является главной улицей поселка и проходит через всю его территорию. Непосредственная близость к важным социальным объектам, таким как врачебная амбулатория, школа, детский сад, касса, библиотека и музей, делает дорогу особенно значимой.

В рамках реализации проекта были проведены работы по ремонту съездов и примыканий к другим дорогам, созданы заездные карманы, оборудованы остановочные площадки и тротуары.

Вдоль ул. Ленина установлено три современных остановочных павильона на остановке «Майкор», обслуживающей междугородные автобусные маршруты.

