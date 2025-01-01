Росреестр зарегистрировал новый детский сад в Пермском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало в государственном кадастре новый детский сад, построенный на ул. Мавлютова в с. Башкултаево Пермского МО. Трёхэтажное здание сада занимает общую площадь в 3167 кв. м и предназначено для 160 детей.

Инфраструктура детского сада включает современно оформленные группы с отдельными зонами для игры, учёбы и отдыха, а также актовый зал, медицинский кабинет и пищеблок, соответствующие современным стандартам безопасности и комфорта.

В образовательную программу детского сада войдут как традиционные методы, так и новые подходы. В рамках инициативы «Народная мозаика» воспитанники смогут познакомиться с культурой и обычаями Пермского края в креативной форме. Также предусмотрены занятия по ранней профориентации, которые будут знакомить детей с разнообразием профессий, отметили в пресс-службе регионального управления Росреестра.





