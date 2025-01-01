В девяти населённых пунктах Прикамья временно отключат радио и ТВ Поделиться Твитнуть

Пермский краевой РТПЦ сообщает о планируемых приостановках трансляции теле- и радиосигналов на следующей неделе, с 29 сентября по 5 октября.

Так, в населённом пункте Альняш будет временно прекращено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 29 сентября с 12:00 до 18:00.

В Карагае 30 сентября с 11:00 до 17:00 будет приостановлено вещание цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

Аналогичные отключения затронут и Воскресенское в тот же день и в тот же временной промежуток — с 11:00 до 17:00.

В Гремячинске вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено 30 сентября с 12:00 до 18:00.

В Верхней Саве временное прекращение трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 запланировано на 1 октября с 12:00 до 18:00.

В Косе отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» произойдет 1 октября с 11:00 до 17:00.

В Александровске 2 октября с 11:00 до 17:00 будет приостановлено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

Ошья останется без цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 3 октября с 12:00 до 18:00.

В Ишимово отключение этих же пакетов запланировано на 3 октября с 11:00 до 17:00.





