Пик похолодания в Пермском крае ожидается в начале следующей недели 

В ближайшую ночь на севере и северо-западе Пермского края ожидается значительное понижение температуры до +2…+4°, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. В остальных районах ночные температуры останутся более высокими, в пределах +5…+10°. А завтра днём в центральных областях региона вероятны ливневые дожди. При этом днём сохранится относительно тёплая погода (+10…+12°), но к вечеру с дождями придёт ощутимое похолодание до +6…+8°.

В пятницу продолжится поступление умеренно-холодного воздуха, на севере и востоке края возможны небольшие дожди. Ночная температура воздуха ожидается в диапазоне 0…+5°, дневная – +6…+11°, что несколько ниже средних показателей для этого времени года.

На предстоящих выходных из-за облачности станет ещё прохладнее – днём в основном +6…+8°. Вероятность выпадения мокрого снега пока незначительна и сохраняется для восточной части края.

Наиболее интенсивное похолодание прогнозируется в начале следующей недели, тогда же в большинстве районов края вероятны первые заморозки.

